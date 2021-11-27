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Жена Алека Болдуина поблагодарила подписчиков за поддержку после трагедии на съемках

Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина поблагодарила подписчиков за поддержку после трагедии на съемках
Global Look Press  /  Joseph Marzullo via www.imago-im/www.imago-images.de

Вашингтон, 27 ноября. Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария обратилась к своим подписчикам в социальной сети Instagram в День благодарения. Она рассказала, что их поддержка помогла ей пережить трудные моменты в этом году.

Болдуин призналась, что этот год был очень трудным. Она поблагодарила всех подписчиков за поддержку в тяжелые моменты. Жена знаменитого актера отметила, что не может выразить всей благодарности в социальных сетях, но желает, чтобы ее подписчики знали о ее к ним отношении.

«Этот год был одним из самых сложных в моей жизни. Иногда я не думала, что доживу до его конца», — заявила 37-летняя Болдуин.

Жена Алека Болдуина поблагодарила подписчиков за поддержку после трагедии на съемках
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Супруга голливудской звезды рассказала, что ее муж, дети, семья и близкие бесценны для нее. Болдуин отметила, что проходя тяжелые испытания в жизни, она может с утешением вспоминать о них.

Немногим больше месяца прошло после трагического инцидента на съемках кинофильма «Ржавчина», во время которых Болдуин случайно застрелил оператора. Ранее актер прокомментировал несчастный случай. По словам артиста, оператор Галина Хатчинс была его подругой и коллегой, они представляли слаженную команду.

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