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Правительство РФ планирует направить 800 млн рублей на поддержку сельской ипотеки

Экономика
Правительство РФ планирует направить 800 млн рублей на поддержку сельской ипотеки
pxhere.com

Москва, 27 ноября. Кабинет министров готовится выделить 800 миллионов рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке, которая для сельчан не должна превышать 3% годовых. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа сельской ипотеки сегодня пользуется большим спросом. Она уже помогла в 2021 году улучшить свои жилищные условия 50 тысячам семей, подчеркнул глава правительства на заседании кабмина.

«Продолжим эту работу», — заявил он, добавив, что важно обеспечить загородным жителям необходимые комфортные условия.

Действие льготной ипотеки ранее распространилось на ИЖС. Согласно постановлению, государство может субсидировать до 15 тысяч займов на покупку и строительство частных домов. Однако принятая Михаилом Мишустиным программа не спровоцирует резкого скачка спроса, выразили мнение экономические эксперты.

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кабмин недвижимость сельская ипотека
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