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Зеленский устроил перепалку с журналистом Бутусовым на пресс-марафоне

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 12:10
Политика
Зеленский устроил перепалку с журналистом Бутусовым на пресс-марафоне
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский провел большой пресс-марафон, который омрачился скандалом.

В ходе общения с журналистами президент вступил в перепалку с главным редактором сайта «Цензор.нет» Юрием Бутусовым, который обвинил Зеленского в нарушении закона о люстрации. Журналист отметил, что вопреки закону президент назначил главой разведки Руслана Демченко, который был замглавы МИД при Викторе Януковиче. Бутусов пристыдил Зеленского и заявил, что он «позорит военнослужащих».

В ответ Зеленский обвинил Бутусова в том, что он обнародовал информацию об использовании в Донбассе турецкого беспилотника.

«На вашей совести гибели людей, после этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами», — высказался Зеленский.

Президент добавил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского, но не получил никакой должности, поэтому сейчас злится. Позднее журналист заявил, что готов был «дать по морде» Зеленскому.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Зеленский выглядел жалко и ничтожно в ходе своей пресс-конференции. Он добавил, что журналист Бутусов размазал президента по стене.

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украина зеленский бутусов
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