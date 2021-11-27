Певица Ольга Серябкина рассказала о поддержке мужа во время родов

Москва, 27 ноября. Бывшая участница музыкального коллектива Serebro Ольга Серябкина рассказала, что муж Георгий Начкебия поддерживал ее во время родов.

По словам Серябкиной, присутствие бизнесмена на родах придало ей много сил. Певица назвала себя счастливой от того, что ее муж пережил это непростое событие вместе с ней. Кроме того, супруг находился рядом с ней все время в роддоме.

«Без его любви и чуткости у меня, возможно, были бы совсем другие впечатления от родов. Но я говорю за себя. А вот нужно ли мужчине присутствовать — каждой паре решать самостоятельно, исходя из личных соображений. Мы же прошли этот путь вместе от начала и до конца, и это очень важно для нас», — заявила Серябкина Wday.ru.

Исполнительница также назвала «бредом» взгляды тех девушек, которые считают, что мужчина может потерять сексуальное влечение к маме малыша после подробного видения процесса появления ребенка на свет.

Ранее Серябкина рассказала о выписке из роддома со своим первенцем. У певицы родился сын, пара назвала его Лукой. По словам звезды, она уже вернулась домой и чувствует себя хорошо.