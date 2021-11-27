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Генерал Бужинский предсказал печальный итог высадки десанта США на Камчатке

Армия
Генерал Бужинский предсказал печальный итог высадки десанта США на Камчатке
facebook.com  /  U.S. Marine Corps

Вашингтон, 27 ноября. Предполагаемую высадку войск США на Камчатке можно назвать глупейшей и опаснейшей идеей американских военных аналитиков.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, комментируя ряд абсурдных публикаций крупнейших западных СМИ, «увидевших» подготовку к большой войне по всей территории России.

Генерал обратил особое внимание на абсурдную статью «Блумберг» авторы которой пытаются убедить читателя, что РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину и глобальному конфликту, который за этим может последовать. Поэтому, мол, российская армия проводит грандиозную передислокацию войск по всей территории вплоть до Камчатки — на случай высадки там гипотетического противника, скорее всего десанта ВМС США.

Генерал Бужинский предсказал печальный итог высадки десанта США на Камчатке
wikipedia.org / Lance Cpl. Paul Miller, U.S. Marine Corps

«Это называется — маразм крепчает. Американцы высаживаются на Камчатке и потом 8 тысяч километров, маршем, через всю Россию, по тайге начинают атаковать Москву. Могу сразу предсказать печальный итог такой высадки десанта. До конечной цели не дойдет никто. И никаких войск на встречу бросать не надо будет», — не скрывая иронии отметил генерал.

Бужинский подчеркнул, что провокационная эскалация НАТО переходит уже все границы и скатывается в сумбурную истерику. Рано или поздно, кто-нибудь из западных военачальников может допустить роковую ошибку, которая вызовет быстрый и фатальный ответ России. Чего только стоят показательные бомбометания в виду российских границ. На это нужно отвечать только зеркально, чтобы усмирить теряющих контроль над ситуацией американских генералов.

«Что касается этого бомбометания у наших восточных границ, я считаю, что у нас уже есть опыт с китайцами по взаимодействию в области стратегической авиации. Нужно ответить США тем же — провести учения с применением бомбардировщиков где-нибудь в Тихом океане неподалеку от Гавайских островов. Километрах в 20 от их территориальных вод. Думаю, это будут полезные и адекватные ответные меры», — предложил генерал.

Ранее политолог Сатановский призвал решить проблему с НАТО в Восточной Европе по опыту 1943 года.

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