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Самый популярный на Украине овощ подорожал за год в 3,3 раза

Экономика
Самый популярный на Украине овощ подорожал за год в 3,3 раза
pixabay.com  /  Desertrose7

Киев, 27 ноября. Стоимость свеклы на Украине за последний год увеличилась на 3,3 раза. По данным портала EastFruit, только за последнюю неделю украинские фермеры повысили цены на овощ в 1,5 раза.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время производители готовы поставлять в магазины свеклу по цене в 9-12 гривен за килограмм, что по текущему курсу составляет 25-33 рубля. Участники рынка связывают резкий рост цен ограниченным предложением.

Рост цен на главный в стране овощ привел к тому, что украинским компаниям пришлось прибегнуть к поставкам из Польши. Стоимость свеклы из соседней страны составляет 8-8,5 гривны за килограмм или 22-23 рубля.

Свекла — не единственный продукт, который дорожает на Украине. Как стало известно ранее из официальной статистики, с начала 2021 года стоимость сала в среднем выросла на 20%. Как рост цен скажется на новогоднем столе украинцев, разобрался ФАН.

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украина продовольствие свекла
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