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Канье Уэст подал Ким Кардашьян сигнал о готовности вернуть отношения

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 11:54
Шоу-бизнес
Канье Уэст подал Ким Кардашьян сигнал о готовности вернуть отношения
Global Look Press  /  AUG

Вашингтон, 27 ноября. Американский музыкант Канье Уэст пытается вернуть отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян. Рэпер опубликовал совместную фотографию с телезвездой и тем самым подал ей своеобразный сигнал.

Уэст не только разместил в Instagram Stories снимок, но и отметил официальный аккаунт Кардашьян, однако модель никак не отреагировала на это. На архивной фотографии пара запечатлена в момент поцелуя. Рэпер также прикрепил сообщение издания TMZ.

«Канье Уэст сказал, что бог поможет им с Ким снова быть вместе», — гласит надпись.

Ранее на ежегодном мероприятии в честь Дня благодарения Уэст принес свои извинения бывшей возлюбленной. По словам рэпера, он виновен в распаде брака с Кардашьян. Музыкант считает, что причиной разлада в отношениях стало его выдвижение в кандидаты на пост президента США. Он уточнил, что это очень не понравилось телезвезде, и заявил, что каждый день молится о возвращении своей семьи.

Канье Уэст подал Ким Кардашьян сигнал о готовности вернуть отношения
Pr Scr instagram.com / @kanyewest

Кроме того, американский рэпер во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса также рассказывал о том, что хотел бы вернуть свою бывшую жену. Он заявлял, что их расставание повлияет на миллионы людей, которые будут думать, что развод — это нормально.

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Канье Уэст Ким Кардашьян звезды
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