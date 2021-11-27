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Политолог Погребинский считает, что США могут сменить Конституцию Украины

Политика
Политолог Погребинский считает, что США могут сменить Конституцию Украины
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 27 ноября. Переход Украины к чисто парламентской республике является последним шансом для президента страны Владимира Зеленского. Соответствующим мнением поделился украинский политолог Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, если кураторы из Соединенных Штатов прикажут Зеленскому уйти, то ему ничего не останется, как выполнить их «просьбу». Однако для подобного развития событий США четко должны понимать, кто его сможет заменить, подчеркнул он.

«Потому что играть в президентские выборы для американцев рискованно, потому что контроля над всей этой кухней у них нет. Может быть черт знает что, что угодно», — отметил политолог.

Погребинский при этом уверен, что есть и другой путь. США могут получить контроль над Верховной радой, если изменят Конституцию страны.

Политолог Погребинский считает, что США могут сменить Конституцию Украины
facebook.com / Слуга Народу

«Для этого надо 300 голосов в Верховной раде, чтобы изменить Конституцию. Тогда шансов получить контроль над Верховной радой и правительством у США будет больше, чем рисковать получить на должности президента какого-то человека, которого они не контролируют», — указал на трюк США Погребинский.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном государственном перевороте в стране и причастности к нему олигарха Рината Ахметова. Он считает, что украинский лидер блефует.

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