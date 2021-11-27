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Глава СВР Нарышкин назвал злонамеренной пропагандой США заявления о российском «вторжении»

Политика
Глава СВР Нарышкин назвал злонамеренной пропагандой США заявления о российском «вторжении»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 ноября. Сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину являются злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия должна сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания США разжечь конфликт в Донбассе с новой силой. Нарышкин заверил, что никакого вторжения России на территорию Украины не будет.

«Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», — сказал глава СВР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ни на кого нападать не собирается. По его словам, нельзя ассоциировать перемещения ВС РФ по российской территории с какими-либо агрессивными намерениями в отношении Киева.

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Все новости / Политика / Глава СВР Нарышкин назвал злонамеренной пропагандой США заявления о российском «вторжении»
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