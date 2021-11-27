Глава СВР Нарышкин назвал злонамеренной пропагандой США заявления о российском «вторжении»

Москва, 27 ноября. Сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину являются злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия должна сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания США разжечь конфликт в Донбассе с новой силой. Нарышкин заверил, что никакого вторжения России на территорию Украины не будет.

«Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», — сказал глава СВР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ни на кого нападать не собирается. По его словам, нельзя ассоциировать перемещения ВС РФ по российской территории с какими-либо агрессивными намерениями в отношении Киева.