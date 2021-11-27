Власти Нью-Йорка ввели режим ЧП из-за «штамма омикрон»

Олбани, 27 ноября. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила о введении чрезвычайного положения до 15 января 2022 года из-за нового штамма COVID-19 омикрон. Приказ появился на сайте правительств штата.

В тексте говорится, что количество госпитализаций увеличилось за последний месяц и составило более 300 в день. В связи с этим, а также появлением нового штамма омикрон штат переходит на чрезвычайные меры. Режим ЧП позволит министерству здравоохранения ограничивать «неосновные и несрочные больничные процедуры» в ситуациях, когда в клиниках недостаточно мест размещения. Новые меры начнут действовать с 3 декабря.

«Мы продолжаем видеть признаки всплеска COVID этой зимой, и хотя новый вариант омикрон еще не обнаружен в штате Нью-Йорк, он приближается. Сегодня я подписал распоряжение о помощи и увеличении пропускной способности больниц перед потенциальным скачком», — написала Хочул у себя на странице в Twitter.

We continue to see warning signs of spikes in COVID this winter, and while the new Omicron variant has yet to be detected in New York State, it's coming.



Today I signed an Executive Order to help @HealthNYGov boost hospital capacity ahead of potential spikes. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 26, 2021

На сегодняшний день в Нью-Йорке официально зафиксировано 2,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Инфекцией в активной фазе болеет 2,6 млн человек. С начала пандемии из-за вируса умерли 57,3 тыс. жителей штата.