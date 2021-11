Власти Нью-Йорка ввели режим ЧП из-за «штамма омикрон»

Олбани, 27 ноября. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила о введении чрезвычайного положения до 15 января 2022 года из-за нового штамма COVID-19 омикрон. Приказ появился на сайте правительств штата.

В тексте говорится, что количество госпитализаций увеличилось за последний месяц и составило более 300 в день. В связи с этим, а также появлением нового штамма омикрон штат переходит на чрезвычайные меры. Режим ЧП позволит министерству здравоохранения ограничивать «неосновные и несрочные больничные процедуры» в ситуациях, когда в клиниках недостаточно мест размещения. Новые меры начнут действовать с 3 декабря.

We continue to see warning signs of spikes in COVID this winter, and while the new Omicron variant has yet to be detected in New York State, it's coming.



Today I signed an Executive Order to help @HealthNYGov boost hospital capacity ahead of potential spikes.