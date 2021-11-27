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Роскосмос спроектирует космические корабли для новой орбитальной станции

Наука
Роскосмос спроектирует космические корабли для новой орбитальной станции
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 27 ноября. Специалисты Роскосмоса разработают новые космические корабли для российской орбитальной служебной станции, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, новые технические средства должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. Рогозин подчеркнул, что они будут определены в рамках эскизного проектирования новой российской орбитальной станции.

«То есть, эскизное проектирование будет предполагать, как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит», — объяснил Рогозин.

Что касается развертывания новой станции, то в этом процессе будут задействованы существующие космические корабли — пилотируемый «Союз» и грузовой «Прогресс». Отметим, что Россия собирается выйти из проекта МКС из-за ухудшения технического состояния российского сегмента станции.

Ранее Рогозин заявил, что Россия может получить интернет из космоса в рамках программы «Сфера». Роскосмос уже получил первые средства на формирование научно-технического задела.

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