Генсек НАТО Столтенберг призвал Евросоюз противостоять «гибридной атаке» Минска

Брюссель, 27 ноября. Евросоюз и НАТО должны вместе противостоять «гибридной атаке» на польско-белорусской границе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политик выступил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел блока в Риге, которая состоится 30 ноября и 1 декабря. По словам Столтенберга, тема миграционного кризиса на границе с Белоруссией будет включена в повестку заседания глав МИД.

«Против союзников НАТО — Польши, Латвии и Литвы — осуществляется гибридная атака, которой нужно противостоять совместно с Евросоюзом», — подчеркнул генсек Альянса.

Упомянутые Столтенбергом страны ранее обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белоруссия отвергает подобные выпады. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что больше не будет сдерживать поток нелегалов в ЕС из-за западных санкций.

Лидер 26 ноября посетил транспортно-логистический центр рядом с пропускным пунктом «Брузги», где разместились беженцы. Президент уточнил, хватает ли мигрантам продуктов. Нелегалы встретили Лукашенко приветствиями.