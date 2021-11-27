Созин призвал Карпина включить разум и вызвать Дзюбу на стыковой матч против Польши

Москва, 27 ноября. Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин уверен, что главный тренер сборной страны по футболу Валерий Карпин должен вызвать нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на стыковой матч с Польшей.

По мнению эксперта, личные амбиции тренера и игрока должны остаться в стороне, поскольку на кону стоит поездка в Катар.

«Дзюба и Карпин не имеют права обижаться друг на друга. Карпин должен включить трезвый разум и вызвать Артема на Польшу — он лучший нападающий страны. Он в самом расцвете сил, постоянно забивает и имеет колоссальный опыт. Все сильнейшие должны быть в составе, и тогда мы пройдем», — передает слова Созина «Чемпионат».

Напомним, первым соперником россиян в стыках на отбор ЧМ-2022 стала команда Польши. Полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 марта, финальные — 28 и 29 марта.