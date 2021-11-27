Россияне рассказали о своих тратах на первый взнос по ипотеке

Москва, 27 ноября. Сервис залогового кредитования Online-Ipoteka выяснил, как жители России тратятся во время внесения первого ипотечного взноса. Об этом пишет РИА Новости.

Чуть более 30% граждан тратят от 1,5 млн до 2,5 млн рублей, чтобы заплатить первый взнос по ипотечному кредиту. Почти четверть россиян выплачивает от 3 до 5 млн рублей, указывают специалисты.

«У 19% опрошенных первоначальный взнос составил 1-1,5 млн рублей, 38% в качестве первого взноса использовали сумму от 1,5 до 2,5 млн рублей, 23% — от 3 до 5 млн рублей, 12% — до 1,5 млн рублей, 8% — свыше 5 млн рублей», — отмечается в материалах платформы.

Компания провела исследование, используя репрезентативную выборку среди 3700 российских граждан, которым исполнилось 18 лет и более. Опрос был организован в ноябре.

Выяснилось, что только 8% участников опроса готовы заплатить свыше 50% от стоимости жилищного объекта. Основная часть покупателей недвижимости в аренду (58%) платит по первому взносу не более 20% от итогового ценника, а около 30% респондентов в рамках первого взноса перечисляют от 20% до 50% от стоимости покупки.

Как правило, россияне копят для того, чтобы сделать первичный взнос. Соответствующий метод выделяют 46% опрошенных. Примерно 21% заемщиков продает старое имущество, а 19% участников опроса прибегают к сбережениям и маткапиталу.

Приобретение недвижимости через ипотечный договор достаточно доступно, но во время оформления соглашения важно помнить о множественных рисках, предупреждает заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.