Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 12:50
12:49
Общество
Глава НИЦ им. Гамалеи Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей прививать детей
12:48
Экономика
Mercedes-Benz покажет дальнобойный электрокар в январе
12:47
Общество
QR-коды и частичная отмена ограничений: что ждет жителей Ростовской области в ближайшее время
12:45
Политика
Путин поздравил движение КВН с 60-летним юбилеем и отметил его дерзость и динамичность
12:45
Происшествия
Суд отправил под арест замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова
12:44
Происшествия
ФАН публикует видео работ экстренных служб на месте взрыва в Нижегородской области
12:44
Спорт
Экс-нападающий «Краснодара» Ари может вернуться в РПЛ зимой
12:40
Происшествия
Суд арестовал второго инспектора Ростехнадзора по делу о ЧП на «Листвяжной»
12:40
Политика
Журналист Джонстон: провокации США заставляют человечество пойти по пути динозавров
12:39
Общество
Продюсеру Марку Рудинштейну провели срочную операцию в Москве
Все новости

Россияне рассказали о своих тратах на первый взнос по ипотеке

Экономика
Россияне рассказали о своих тратах на первый взнос по ипотеке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 ноября. Сервис залогового кредитования Online-Ipoteka выяснил, как жители России тратятся во время внесения первого ипотечного взноса. Об этом пишет РИА Новости.

Чуть более 30% граждан тратят от 1,5 млн до 2,5 млн рублей, чтобы заплатить первый взнос по ипотечному кредиту. Почти четверть россиян выплачивает от 3 до 5 млн рублей, указывают специалисты.

«У 19% опрошенных первоначальный взнос составил 1-1,5 млн рублей, 38% в качестве первого взноса использовали сумму от 1,5 до 2,5 млн рублей, 23% — от 3 до 5 млн рублей, 12% — до 1,5 млн рублей, 8% — свыше 5 млн рублей», — отмечается в материалах платформы.

Компания провела исследование, используя репрезентативную выборку среди 3700 российских граждан, которым исполнилось 18 лет и более. Опрос был организован в ноябре.

Выяснилось, что только 8% участников опроса готовы заплатить свыше 50% от стоимости жилищного объекта. Основная часть покупателей недвижимости в аренду (58%) платит по первому взносу не более 20% от итогового ценника, а около 30% респондентов в рамках первого взноса перечисляют от 20% до 50% от стоимости покупки.

Как правило, россияне копят для того, чтобы сделать первичный взнос. Соответствующий метод выделяют 46% опрошенных. Примерно 21% заемщиков продает старое имущество, а 19% участников опроса прибегают к сбережениям и маткапиталу.

Приобретение недвижимости через ипотечный договор достаточно доступно, но во время оформления соглашения важно помнить о множественных рисках, предупреждает заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россияне рассказали о своих тратах на первый взнос по ипотеке
ипотека опрос кредит жилье недвижимость Online-Ipoteka
Комментировать