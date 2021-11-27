Путин передал приветствие участникам чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с началом чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд в Уфе. Он обратился к участникам состязаний с приветственным словом.

Соревнования проходят в столице Башкортостана. Президент направил в Уфе телеграмму, она также опубликована на сайте Кремля. Он поприветствовал участников и пожелал им удачи.

«Уверен, что нынешняя встреча сильнейших дзюдоистов Европы пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честными, бескомпромиссными поединками, мастерством участников, радостью побед и триумфов, будет способствовать популяризации дзюдо, его идеалов и ценностей», — подчеркнул Путин.

Ранее президент почтил память своего тренера по дзюдо в ходе приветствия участников IX Всероссийских соревнований «Кубок Анатолия Рахлина».