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Путин передал приветствие участникам чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд

Общество
Путин передал приветствие участникам чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с началом чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд в Уфе. Он обратился к участникам состязаний с приветственным словом.

Соревнования проходят в столице Башкортостана. Президент направил в Уфе телеграмму, она также опубликована на сайте Кремля. Он поприветствовал участников и пожелал им удачи.

«Уверен, что нынешняя встреча сильнейших дзюдоистов Европы пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честными, бескомпромиссными поединками, мастерством участников, радостью побед и триумфов, будет способствовать популяризации дзюдо, его идеалов и ценностей», — подчеркнул Путин.

Ранее президент почтил память своего тренера по дзюдо в ходе приветствия участников IX Всероссийских соревнований «Кубок Анатолия Рахлина».

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