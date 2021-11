«Ноль проблем»: почему ОАЭ взяли курс на нормализацию отношений с соседями

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян посетил Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Целью визита стало преодоление разногласий, существующих между двумя государствами на протяжении последних лет.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в результатах встречи двух лидеров, а также в мотивации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые старательно налаживают отношения со странами Ближнего Востока.

Цели и практические итоги визита

Основную задачу эмиратской делегации перед самим визитом выразил Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ. По его словам, Абу-Даби собирался вложить десять миллиардов долларов в турецкую экономику, поощрив торговые и коммерческие отношения между странами. Чиновник добавил, что у двух государств есть общее желание, реальная приверженность и совпадающее видение по достижению мира, стабильности и процветания для всего региона.

«Мы стремимся к налаживанию партнерских отношений для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, энергетическая, продовольственная и водная безопасность. <…> Проблемы с ОАЭ теперь позади. Мы вступаем в период, полностью основанный на сотрудничестве и взаимной выгоде», — добавил он.

В результате к настоящему моменту заключены соглашения о стратегических инвестициях Абу-Даби в здравоохранение, энергетику и сельское хозяйство. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между Холдингом развития Абу-Даби (ADQ), Турецким фондом благосостояния (TVF) и Инвестиционным офисом президента Турции, а также с некоторыми турецкими компаниями.

It is very interesting development that UAE and Turkey met for "ending years of hostility". This also comes at time when Iran has pledged a 'new chapter' in its ties with the UAE.

Lets see what is being cooked in Middle East.https://t.co/3y4g35kVjf https://t.co/3y4g35kVjf — Abdullah Dayo (@AbdullahDayo) November 27, 2021

ADQ подписал договор об инвестировании в турецкие технологические фирмы и создании фонда, ориентированного на сферу высоких технологий, в то время как «Порты Абу-Даби» ратифицировали соглашение о сотрудничестве в области портов и логистики.

Дополнительные сделки заключены между ADQ и турецкой энергетической компанией Kalyon, медицинской CCN Group, Инвестиционным офисом президента Турции по возобновляемым источникам энергии. Центральные банки обеих стран также подписали соглашение о сотрудничестве, а суверенные фонды Эмиратов сделали значительные инвестиции в турецкие торговые онлайн-платформы.

Почва для заключенных договоров прощупывалась в ходе поездки в Турцию советника по национальной безопасности ОАЭ Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна. В ходе последующих телефонных переговоров шейх Мухаммад и Эрдоган обсудили развитие двусторонних отношений и договорились о дате визита лидера Эмиратов в Анкару.

Ноль проблем

Визит шейха показывает стремление ОАЭ к деэскалации напряженности в собственных отношениях со странами Ближнего Востока. В самом Абу-Даби называют эту внешнеполитическую парадигму «Ноль проблем» — по аналогии с идеей турецкого экс-премьера Ахмета Давутоглу под названием «Ноль проблем с соседями».

Процесс пересмотра подхода к внешней политике начался в ОАЭ в 2019 году, когда руководство Эмиратов обнаружило ослабление влияния США в регионе. В то же время само арабское государство оставалось одним из двух активных внешних участников войны в Йемене наравне с Саудовской Аравией, по территории которой уже тогда наносили ракетные удары восставшие йеменские хуситы.

The UAE’s “zero problem” policy… What is it and what does it have to do? – Quraish https://t.co/CFr9sacaQO — Pi News (@Proiqra) November 25, 2021

Учтя очевидные риски, которые несла меняющаяся ситуация, ОАЭ отказались от конфронтации с Ираном, Турцией, Катаром, Ливией, исламистскими партиями. Взамен пришли диалог и политика «Ноль проблем», опирающиеся на экономическую стабильность как гарант собственной устойчивости в преобразующемся регионе. Впервые об изменении эмиратского «взгляда на мир» в открытую сообщал посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф аль-Утейба.

Прочие направления

Йемен

Йемен является для ОАЭ самым сложным государством с точки зрения миролюбивой политики. Войска Эмиратов выведены из разорванной гражданской войной республики еще в 2020 году, и сейчас Абу-Даби сохраняет лишь формальное участие в конфликте.

По данным Красного Креста, к февралю 2020 года ОАЭ вложили непосредственно в Йемен шесть миллиардов долларов, которые (по отчетам) ушли на оказание медицинской помощи в регионе: закупку медикаментов, оборудования и машин скорой помощи, строительство мобильных клиник, восстановление больниц и вакцинацию местного населения от инфекционных заболеваний, в частности — на поддержку программы ВОЗ по борьбе с эпидемией холеры, распространившейся в Йемене в 2016-2018 гг. Также помощь включала в себя восстановление школ и больниц, обеспечение пострадавших регионов электроэнергией, восстановление аэропортов и морских портов, расширение дорог и строительство жилых домов.

So the UAE has produced a movie titled "Al-Kameen" - "The Ambush", which execessively glorifies the actions of their troops in #Yemen.



The Yemeni Military Media however is scheduled to release a documentary titled "Truth about the Ambush", to counter the narrative of the movie. pic.twitter.com/CXxVzoui4o — محمد المنصور (@almansoor_yemen) November 26, 2021

Иран

В отношениях с Ираном — третьим на Ближнем Востоке центром силы после Турции и Аравийского полуострова — также наблюдается потепление. 24 ноября в Абу-Даби прибыл заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам и главный переговорщик по ядерной проблеме Али Багери Кани, который провел переговоры с дипломатическим советником президента Абу-Даби Анваром Гаргашем и Халифой Шахином Аль Мараром, государственным министром иностранных дел.

В ходе беседы стороны подчеркнули значимость укрепления двусторонних отношений в различных сферах и приложения совместных усилий по стабилизации обстановки в регионе для его экономического процветания. Сам этот диалог свидетельствует о нормализации отношений по созданию условий для будущей финансовой активности. На практике это уже выразилось в проекте транзитного коридора через республику.

#UAE official due in #Iran to discuss launch of UAE-Iran-Turkey transit route



A senior UAE official is due to visit Tehran this week to discuss the inauguration of a corridor linking the UAE to #Turkey via Iranian soil.https://t.co/cAIdJu4biE — ICCIMA (@IranChamber) November 27, 2021

Израиль

15 сентября 2020 года ОАЭ подписали с Израилем договор о нормализации отношений — так называемые «Авраамские соглашения». Таким образом, Абу-Даби стал первой столицей Персидского залива, примирившейся с еврейским государством.

В марте 2021 года страны на высшем уровне подтвердили, что Эмираты создают фонд в десять миллиардов долларов для инвестиций в экономику Израиля, а именно — в энергетику, воду, космос, здравоохранение, агротехнику. Средства в фонд поступили как от государства ОАЭ, так и от частных лиц.

Israeli venture firm based in the UAE will push investment for startups to share cyber security and fintech technology between these two countries! https://t.co/fs3JWnH0eP — UAE-Israel Business Council (@UAEIsraelBiz) November 25, 2021

Кроме того, между странами восстановлено авиасообщение, они взаимодействуют в области борьбы с международным терроризмом, наращивают объемы торговли: министр экономики Абдалла бин Тук Аль Марри заявлял в сентябре, что Объединенные Арабские Эмираты стремятся расширить товарооборот с Израилем до более чем одного триллиона долларов до 2031 года.

Сирия

ОАЭ официально восстановили отношения с Сирией в конце 2018 года, однако не стремились к сколь-нибудь значимому сотрудничеству с ней до текущего года — момента, когда международная изоляция республики начала стремительно исчезать: с сентября высокопоставленные лица арабских государств посещают Сирию и заключают с ней официальные договоры, сирийские чиновники привлекаются к решению региональных проблем. В начале ноября министр иностранных дел Абдалла бин Заид посетил Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.

ОАЭ входят в число стран, считающих полезным шагом вернуть Сирию в Лигу арабских государств, откуда она была исключена в 2011 году. Еще в 2018 году экс-министр иностранных дел Эмиратов Анвар Гаргаш открыто заявил об ошибочности приостановки членства САР в этой организации.

UAE Discusses Investment With Syria https://t.co/PlSne4rXbr — The Daily Reports (@DailyReports24) November 19, 2021

О денежных вливаниях ОАЭ в Сирию известно мало. Инвестиции обсуждались в ходе дубайской выставки «Экспо-2020» между министром экономики ОАЭ и его сирийским коллегой Мухаммадом Халилом. Обсуждались пути «расширения горизонтов плодотворного и многообещающего партнерства между двумя странами в эпоху после COVID-19». В результате в ноябре текущего года стало известно о заключении контракта на постройку солнечной энергостанции вблизи Дамаска.

Кроме того, ОАЭ нормализовали отношения с Катаром, который с 2017 года находился в экономической и военной изоляции со стороны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Договоры о сотрудничестве подписаны с Оманом и Египтом.

Мир — это прагматично

ОАЭ совершенно определенно избегают политической или военной конфронтации с кем бы то ни было в последние годы, даже с традиционными конкурентами арабов — Турцией, Ираном, Израилем.

Очевидно, государственное руководство сделало выводы из предшествующих конфликтов, которые отняли значимое количество ресурсов и не принесли ничего взамен лично для Эмиратов. Кроме того, ОАЭ всегда находятся на вторых ролях после Египта и Саудовской Аравии в противостоянии арабов с кем-либо, что обуславливает слабость влияния Абу-Даби на течение этих конфликтов.

#UAE agreement with #Turkey and #Iran is an affirmation of its emerging foreign zero conflict regional policy. Clearly this position is gaining ground, as #Iraq is also trying to dissociate itself from regional problems. https://t.co/PQul7jqoZB — Robert Rabil (@robertgrabil) November 21, 2021

Попытка реализации политики «Ноль проблем» при всех сложностях (Эмираты являются частью арабского центра силы на Ближнем Востоке) действительно может привести к благоприятным результатам, укрепив экономическое положение ОАЭ в регионе и сделав их потенциальным посредником при региональных переговорах.