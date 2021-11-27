19FortyFive: НАТО в случае нападения на Россию будет ждать неожиданный «сюрприз» от Китая

Вашингтон, 27 ноября. Китай в случае военного противостояния между Россией и НАТО может открыть второй фронт, в результате чего западные страны будет ждать «худший морской кошмар».

В публикации американского издания 19FortyFive аналитики задались вопросом, сможет ли Североатлантический альянс одновременно вести боевые действия против РФ и Китая. Эксперты предполагают, что НАТО попросту может не хватить авианосцев, чтобы воевать на нескольких фронтах, передает «ПолитРоссия».

По словам авторов статьи, в настоящее время все, на что остается полагаться западному военному блоку, – это мастерство военных. Кроме того, многое будет зависеть от слаженности многонациональных авианосных ударных групп. Аналитики уверены, что в противном случае западных военных ждут «худший кошмар и неожиданный сюрприз». Последствия войны с Москвой и Пекином будут катастрофическими.

«Война как с Россией, так и с Китаем – худший морской кошмар НАТО», – предупредили аналитики.

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Издание пишет, что НАТО должна проводить совместные учения, чтобы у военного блока оставались шансы противостоять России и Китаю. По словам экспертов, регулярные маневры являются основой эффективности и жизнеспособности оперативных морских групп западных стран.

Ранее сообщалось, что Альянс отвел особую роль Латвии в своей агрессивной антироссийской стратегии. Также эксперты предполагают, что США готовят целую серию провокаций против РФ в разных регионах, передает «Царьград».