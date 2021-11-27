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Пелагею до слез растрогал монолог Градского об участниках шоу «Гoлoc»

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 11:23
Шоу-бизнес
Пелагею до слез растрогал монолог Градского об участниках шоу «Гoлoc»
instagram.com  /  @pelageya_insta

Москва, 27 ноября. Участники команды певицы Пелагеи в шоу «Гoлoc» произвели впечатление на композитора Александра Градского. Артистка расплакалась от благодарности к наставнику в эфире телепроекта.

Новый эпизод шоу «Гoлoc» отметился удачным выступлением подопечных Пелагеи Дарьи Копейкиной и Максима Дмитриева. По правилам проекта, артисты из команды наставника должны спеть дуэтом — в финале судьи решат, кто из исполнителей пройдет на следующий этап.

Подопечные артистки порадовали композитора Градского. Несмотря на привычную немногословность, в этот раз наставник произнес трогательный комментарий в адрес исполнителей.

«Смотришь вокруг и понимаешь, что мало людей, в какой-то степени, может быть не очень большой, но придерживаются тех концептуальных и для меня бесконечно важных вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это так чувствую в тебе, Пелагея. Спасибо вам за это отношение к музыке, которое вы развиваете», — поделился эмоциями композитор.

Слова Градского до слез растрогали Пелагею. Артистка поспешила обнять композитора в благодарность за поддержку.

Участие Градского в шоу «Гoлoc» оказалось под угрозой из-за госпитализации с подозрением на инсульт. Однако вскоре оказалось, что композитор испытывал проблемы со здоровьем еще во время съемок в телепроекте.

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пелагея градский гoлoc
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