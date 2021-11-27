Политолог Сатановский призвал решить проблему с НАТО в Восточной Европе как в 1943 году

Москва, 27 ноября. Если сейчас внимательно присмотреться к карте Восточной Европы, можно увидеть удивительное сходство с картой немецкой оккупации в 1943 году.

В данный момент, противник, и достаточно грозный, действительно оккупировал все постсоветское пространство Восточной Европы, еще не так давно, казалось бы, намертво закрепленное в зоне влияния Москвы. И чтобы восстановить это влияние нужно воспользоваться историческим опытом 1943 года. То есть любыми методами, лучше, конечно, политическими и экономическими, оставив военные на самый крайний случай, освободить эту территорию.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев Live» поделился политолог Евгений Сатановский, пытаясь оценить уровень угрозы сомнительных манипуляций Североатлантического альянса у российских границ. Эксперт подчеркнул, что Запад в данный момент действует фактически по принципам Второй мировой и война давно началась, только пока политическая и экономическая. Теми же методами, не скатываясь в вооруженную эскалацию, Россия может и деоккупировать эти территории. И это нужно сделать в кратчайшие сроки, чтобы сорвать планы НАТО, которые, в принципе, мало отличаются от планов Гитлера в 1941 году.

Global Look Press / U.S. / ZUMAPRESS.com

«В этой ситуации мы видим переговоры, когда время для переговоров вышло. Вот был когда-то подписан пакт Риббентропа-Молотова. Его подписали в 1939 году и советские и немецкие войска сошлись на одной границе. А были бы переговоры с Риббентропом в 43-м? Если глянуть на сегодняшнюю карту Украины, Прибалтики, Молдавии — это ведь ситуация 1943 года, может быть лишь с мелкими погрешностями. Когда противник, и не вероятный противник, а самый настоящий враг, судя по всем санкциям и всему, что происходит, реально оккупировал на нашем Западном фронте все, кроме Белоруссии. Лукашенко вовремя отбился не без нашей помощи. И в этой непростой ситуации выход один — воспользоваться опытом того же 43-го года и освобождать свои земли любыми доступными методами», — призвал Сатановский.

Политолог повторил, что альянс действует по схемам, опробованным 80 с лишним лет назад с поправкой на «ветер современных технологий». Чтобы предотвратить логическое продолжение той истории, нужно в срочном порядке применять жесткие контрмеры по всем направлениям.

Ранее экономист Землянский объяснил, почему Молдавия еще горько пожалеет о попытке повторить украинский трюк с «Газпромом».