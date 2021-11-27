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В Московском Губернском театре состоялась премьера спектакля «Много шума из ничего»

Видео

Знаменитая пьеса Шекспира впервые была поставлена еще 400 лет назад. Свой осовремененный вариант этого произведения представила зрителям режиссер Анна Горушкина.

Анна призналась, что привыкла работать с драматическими произведениями. Создавать комедию ей пришлось впервые. Режиссер рассказала, что благодаря «крутой» команде актеров, шутки рождались во время репетиций, отчего трагикомическая пьеса получилась очень насыщенной и живой. Еще одним испытанием для драматурга стало то, что спектакль необходимо было ставить на малой сцене театра.

«Шекспир упирался. Очень ему не понравилась мысль о том, что он должен находиться в малом пространстве. Когда мы переходили это, было прям видно. У меня было полное ощущение, что он рядом с нами. Потому что мы втыкались во все предметы. Объемные сцены, которые требуют большого эмоционального размаха, им не хватало воздуха. На самом деле, я немножко камикадзе. Надеюсь, что Шекспир меня не убьет», — шутит режиссер.

Сыграть в спектакле по Шекспиру — мечта каждого актера. Вместе с тем артисты поделились, что им нелегко было принять язык и манеру слога великого английского драматурга.

«Язык был достаточно сложный. Особенно в начале. Мы думали, как мы сможем этим языком разговаривать? Нам казалось, что даже текст сложно понимать, не говоря уже о том, чтобы его играть. Но потом мы стали его разминать и, конечно, зрителю судить, как нам это удалось. По крайней мере мы стараемся каждое слово, которое мы говорим, понимать и постоянно существовать в диалоге друг с другом», — рассказала актриса Ирина Токмакова, исполнительница роли красавицы Геро.

Главные роли в постановке сыграли Андрей Исаенков и Елена Киркова. Их Бенедик и Биатриче любят друг друга с самого начала, но не хотят признавать своих чувств. Герою приходится совершить настоящий мужской поступок, чтобы разбить лед в отношениях и признаться самому себе в искренних чувствах.

«Для меня самый кайф в том, что режиссер Аня Горушкина в этой комедии сделала так, что когда мы в наших отношениях доходим до гротеска, то потом падаем до такой же разрухи, до трагедии. И вот эта разница, мне кажется и есть пик удовольствия от спектакля», — рассуждает исполнительница роли Беатриче Елена Киркова.

Спектакль «Много шума из ничего» не дает ответов, но ставит вопросы, предлагая увидеть и услышать из каких мелочей и случайностей складывается жизнь, и какого значения исполнены эти мелочи. События стремительно оборачиваются то катастрофой, то радостью, то трагедией, то комедией, то спокойной музыкой бытия. А ведь все это и есть жизнь, в которой каждый узнает себя.

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Все новости / Видео / В Московском Губернском театре состоялась премьера спектакля «Много шума из ничего»
шекспир мгт
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