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Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина выписалась из роддома с сыном

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 11:55
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина выписалась из роддома с сыном
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 27 ноября. Певица Ольга Серябкина недавно стала мамой. Звезда поделилась с поклонниками фотографией с сыном на руках после выписки и рассказала, как прошло время в роддоме.

Серябкина объяснила, что неделя прошла для нее удивительным образом, так как она еще в прошлую субботу отправлялась с друзьями в ресторан, не зная, что вернется домой только через семь дней с ребенком на руках. Она назвала появление сына главным чудом последних дней.

«За этот период, с момента рождения Луки до выписки, так много изменилось — будто время разделилось на «до» и «после». Раньше я думала, что как только ребенок родится, можно расслабиться и выдохнуть. На самом деле с появлением малыша все только начинается», — заявила Серябкина.

По словам популярной певицы, в роддоме ей помогали врачи и она не осталась без должного внимания. Она рассказала также, что за время, проведенное в роддоме, многому научилась. Экс-солистка группы Serebro отметила, что выписалась отдохнувшей и уже успела восстановиться после родов. Серябкина также поблагодарила своих врачей за помощь и поддержку.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина выписалась из роддома с сыном
Prt Scr instagram.com / @seryabkina

Серябкина замужем за Георгием Начкебией. Исполнительница ранее поделилась фотографиями с новорожденным первенцем на руках в больничной палате.

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