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Жители России могут получить новую выплату в 20 тысяч рублей

Экономика
Жители России могут получить новую выплату в 20 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 ноября. Ассоциация туроператоров России указывает, что действие туристического кешбэка, в рамках которого можно будет вернуть часть потраченных на поездку средств, распространится на следующий год.

Программа компенсаций денежных средств за туристические поездки снова будет актуальной в 2022 году. Как отмечают представители АТОР, проект постановления правительства по кешбэку отличается рядом корректировок.

Россияне могли вернуть ранее до 20 тыс. рублей, пользуясь туркешбэком, при этом обязательным условием для получения денег являлась покупка тура с помощью карт национальной платежной системы «Мир». Предполагается, что схожие условия будут действовать и в грядущем году. Пока что конкретных данных по финподдержке анонсировано не было.

Соответствующие субсидии значительно помогли туристической сфере в Российской Федерации, поэтому многие компании и участники отрасли выступают за их продление. Ростуризм уже приглашает всех заинтересованных к подготовке проекта кешбэка. Одним из главных нововведений 2022 года станет то, что сроки проведения акций с кешбэком будут определяться внутри Федерального агентства по туризму.

Число проданных путевок в Алтайском крае резко подскочило за счет туров с кешбэком. Согласно информации главы регионального управления по развитию туризма и курортному делу Евгении Дешевых, разница с прошлым годом достигла десятикратного размера.

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