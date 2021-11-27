Обозреватель Собко назвал факторы роста газовых цен в Европе

Москва, 27 ноября. Цены на газ в Европе вновь колеблются у отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. Обозреватель РИА Новости Александр Собко рассказал о факторах, способствующих высокой стоимости голубого топлива.

Он напомнил, что «Газпром» в последнее время снижал объемы поставок по украинскому и польскому направлению. При этом заголовки об отказе компании бронировать мощности транзита на месяц не говорят об полном отказе компании от поставок, заметил эксперт. По его словам, «Газпром» в любой момент может начать экспорт в рамках ежесуточного аукциона при необходимости.

Собко также объяснил текущую ситуацию на мировых рынка в контексте долгосрочных балансов спроса и предложения. Он напомнил, что в этом году было принято решение о строительстве заводов по производству сжиженного природного газа в Катаре. Но из-за низкой стоимости катарского СПГ ценовая конъюнктура вряд ли изменится, считает обозреватель.

Он также обратил внимание на планы по строительству второй линии Pluto LNG в Австралии. Однако, как уточнил эксперт, здесь речь идет всего о 8 млн тонн газа в год.

В то же время в сегменте американского СПГ, где ожидался наибольший рост объемов, инвестиционных решений пока нет. Компании заключают новые долгосрочные контракты и работают над задачами по сокращению углеродного следа, однако строительства нет, указал Собко.

Как он объяснил, вероятно, это связано с высокими ценами на газ. Кроме того, оптимизму рынку не прибавляют заявления из Сената США с предложениями ограничить экспорт СПГ для сохранения низких внутренних цен.

Часть потребности европейского рынка СПГ может удовлетворить «Газпром». Накануне танкер «Портовый» прибыл к Выборгскому заливу, где расположен комплекс по производству, хранению и отгрузки СПГ.