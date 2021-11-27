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Авиабилеты по популярным направлениям внутри России подешевели на 10-16%

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 11:10
Экономика
Авиабилеты по популярным направлениям внутри России подешевели на 10-16%
pexels.com  /  Nur Andi Ravsanjani Gusma

Москва, 27 ноября. Стоимость авиабилетов по наиболее популярным российским направлениям упала на 10-16% относительно доковидного 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Наиболее заметно за два года подешевел средний чек за перелеты в такие города из топ-20 популярных направлений, как Анапу (-28%, до 5 тыс. рублей) и Тюмень (-23%, до 6,5 тыс. рублей), указали аналитики.

Размер среднего чека за перелет внутри страны осенью 2021 года составил 6638 рублей за билет в одну сторону. Самыми популярными ожидаемо стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Стоимость перелета из Симферополя в Мурманск за 12 месяцев сократиласяь на 51%. Долететь из Москвы до Барнаула теперь можно, сэкономив почти 50%, говорится в исследовании сервиса «Туту.ру».

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