Авиабилеты по популярным направлениям внутри России подешевели на 10-16%

Москва, 27 ноября. Стоимость авиабилетов по наиболее популярным российским направлениям упала на 10-16% относительно доковидного 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Наиболее заметно за два года подешевел средний чек за перелеты в такие города из топ-20 популярных направлений, как Анапу (-28%, до 5 тыс. рублей) и Тюмень (-23%, до 6,5 тыс. рублей), указали аналитики.

Размер среднего чека за перелет внутри страны осенью 2021 года составил 6638 рублей за билет в одну сторону. Самыми популярными ожидаемо стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Стоимость перелета из Симферополя в Мурманск за 12 месяцев сократиласяь на 51%. Долететь из Москвы до Барнаула теперь можно, сэкономив почти 50%, говорится в исследовании сервиса «Туту.ру».