Стеллан Скарсгард поддержал блокбастеры Marvel после критики со стороны Ридли Скотта

Лос-Анджелес, 27 ноября. Актер Стеллан Скарсгард ответил на нелестные высказывания режиссеров в адрес супергеройских фильмов и призвал разнообразить кинопрокат.

Кинокомиксы нередко становятся предметом обсуждений — так, режиссеры Ридли Скотт, Дени Вильнев и Мартин Скорсезе раскритиковали супергеройские блокбастеры во время промо-кампаний собственных проектов.

Звезда шведского кино Скарсгард решил заступиться за фильмы киновселенных Marvel и DC. Актер отметил, что индустрии необходимо разнообразие, но именно супергерои оказываются в центре внимания.

«Я думаю, что у нас должны быть фильмы Marvel. Но у нас должны быть и другие фильмы. Вот что печально: когда в дело вступают грубые рыночные силы, студиями начинают управлять компании, которым все равно, продают ли они картины или зубную пасту, пока они получают свои 10% [прибыли]», — поделился актер в беседе с The Guardian.

Скотт жестко высказался о супергеройских блокбастерах в интервью изданию Deadline. Режиссер объяснил, что могло бы спасти кинокомиксы от скучных сюжетов.