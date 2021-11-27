Широков назвал рабочим вариантом стыковой матч сборной России с Польшей

Москва, 27 ноября. Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о предстоящем стыковом матче национальной команды с Польшей в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022.

По мнению бывшего футболиста, не стоит бояться главную звезду национальной команды Польши и мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.

«Нормальный рабочий вариант, не вижу больших сложностей. Левандовский? Против него понятно, как играть, он человек штрафной. Мы играем с Польшей дома, не вижу, почему это непроходимый соперник. Что касается Швеции или Чехии, то надо еще Польшу пройти. Это непростые соперники», — передает слова Широкова «Спорт-Экспресс».

По результатам прошедшей в Цюрихе жеребьевки подопечные Валерия Карпина в первом стыковом матче сыграют дома против команды Польши. Победителю этой пары предстоит встретиться с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 марта, финальные — 28–29 марта.