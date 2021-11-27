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Представитель Елизаветы II Эндрю Макфарлейн рассказал о содержимом ее личного сейфа

Общество
Представитель Елизаветы II Эндрю Макфарлейн рассказал о содержимом ее личного сейфа
wikipedia.org  /  Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Лондон, 27 ноября. Королева Елизавета II не доверяет цифровизации для хранения важных данных. Представитель Высокого суда Лондона Эндрю Макфарлейн сообщил, что именно лежит в сейфе монарха.

Личный сейф королевы Елизаветы II является тщательно оберегаемым хранилищем. Доступ к нему имеют лишь глава британской монархии и узкий круг доверенных лиц. Как оказалось, сейф потребовался королеве для завещаний — не только своего, но и близких родственников. Об этом сообщило издание People со ссылкой на Макфарлейна.

По словам представителя Высокого суда Лондона, в сейфе хранятся более 30 документов. Все они нотариально заверены и аккуратно запечатаны — конверт вскроется в случае смерти одного из родственников. Макфарлейн также отметил, что документ убирают из сейфа, если о его содержимом становится известно в широком кругу.

Поклонники королевской семьи ранее встревожились из-за состояния Елизаветы II. Причиной стало видео, на котором глава монархии показалась с фиолетовыми руками. Врач Джей Верма связал болезненный оттенок с проблемами кровообращения и недостатком кислорода в крови.

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Елизавета II завещание королевская семья
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