Певица Катя Лель ответила на открытое письмо врачей звездам-антипрививочникам

Москва, 27 ноября. Российская певица Катя Лель прокомментировала опубликованное ранее открытое письмо врачей к звездам, призывающим отказаться от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Своему ответу певица посвятила новый пост на странице в соцсети Instagram. По мнению исполнительницы, вакцинация является добровольным делом. Лель подчеркнула, что никогда не призывала людей отказаться от прививок.

«Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека», — заявила звезда.

Лель добавила, что всегда просит всех людей быть добрее и терпимее друг к другу. По заявлению певицы, об этом хорошо знают ее поклонники.

Ранее российские медики 11 больниц написали открытое письмо известным личностям, которые рассказывают людям про отказ от вакцинации. Они предложили звездам пройти по «красным зонам» и реанимациям, чтобы изменить свое отношение к проблеме и осознать, какая ответственность лежит на них.