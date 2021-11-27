Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 12:49
12:49
Общество
Глава НИЦ им. Гамалеи Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей прививать детей
12:48
Экономика
Mercedes-Benz покажет дальнобойный электрокар в январе
12:47
Общество
QR-коды и частичная отмена ограничений: что ждет жителей Ростовской области в ближайшее время
12:45
Политика
Путин поздравил движение КВН с 60-летним юбилеем и отметил его дерзость и динамичность
12:45
Происшествия
Суд отправил под арест замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова
12:44
Происшествия
ФАН публикует видео работ экстренных служб на месте взрыва в Нижегородской области
12:44
Спорт
Экс-нападающий «Краснодара» Ари может вернуться в РПЛ зимой
12:40
Происшествия
Суд арестовал второго инспектора Ростехнадзора по делу о ЧП на «Листвяжной»
12:40
Политика
Журналист Джонстон: провокации США заставляют человечество пойти по пути динозавров
12:39
Общество
Продюсеру Марку Рудинштейну провели срочную операцию в Москве
Все новости

Певица Катя Лель ответила на открытое письмо врачей звездам-антипрививочникам

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 10:59
Общество
Певица Катя Лель ответила на открытое письмо врачей звездам-антипрививочникам
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 27 ноября. Российская певица Катя Лель прокомментировала опубликованное ранее открытое письмо врачей к звездам, призывающим отказаться от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Своему ответу певица посвятила новый пост на странице в соцсети Instagram. По мнению исполнительницы, вакцинация является добровольным делом. Лель подчеркнула, что никогда не призывала людей отказаться от прививок.

«Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека», — заявила звезда.

Лель добавила, что всегда просит всех людей быть добрее и терпимее друг к другу. По заявлению певицы, об этом хорошо знают ее поклонники.

Ранее российские медики 11 больниц написали открытое письмо известным личностям, которые рассказывают людям про отказ от вакцинации. Они предложили звездам пройти по «красным зонам» и реанимациям, чтобы изменить свое отношение к проблеме и осознать, какая ответственность лежит на них.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Певица Катя Лель ответила на открытое письмо врачей звездам-антипрививочникам
вакцинация катя лель пандемия
Комментировать