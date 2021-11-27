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Иорданцы выступили против соглашения с Израилем об обмене воды на электроэнергию

Весь мир
Иорданцы выступили против соглашения с Израилем об обмене воды на электроэнергию
Global Look Press  /  Mohammad Abu Ghosh / Xinhua

Амман, 27 ноября. Сотни людей собрались в иорданской столице, чтобы выразить протест против соглашения между Амманом и Тель-Авивом об обмене воды на электроэнергию.

Накануне граждане королевства вышли на демонстрации и выступили против соответствующего договора. Многие жители королевства уверены, что их государство движется в направлении нормализации отношений с Тель-Авивом, в то время как Израиль продолжает «оккупировать» палестинские территории. Митингующие также предупредили, что соглашение вынудит Иорданию зависеть от своего соседа.

Речь идет о сделке, в соответствии с которой королевство получит 200 млн кубометров опресненной воды из еврейского государства в обмен на экологически чистую энергию, вырабатываемую на солнечной электростанции (СЭС) мощностью 600 МВт в Иордании. Строительство энергетического объекта будет осуществляться фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Договор, если он будет реализован, станет одним из крупнейших проектов сотрудничества между Израилем и Иорданией с тех пор, как страны подписали мирное соглашение 27 лет назад.

Сделка была заключена 22 ноября при посредничестве ОАЭ, церемония подписания прошла на выставке Dubai Expo. На торжественном мероприятии присутствовали председатель Банка развития Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер и спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, который участвовал в достижении договоренностей.

Заключенное в Дубае соглашение поможет Амману преодолеть острую нехватку воды, а также будет способствовать планам Израиля по расширению комплекса возобновляемых источников энергии. Еврейское государство значительно увеличило свои возможности по опреснению воды, а Иордания располагает обширными пустынными районами, пригодными для использования в качестве ферм солнечной энергии.

Представитель Министерства водных ресурсов Иордании Омар Саламе объяснил, что идея проекта связана с растущим спросом королевства в водных ресурсах, который также усугубляется ростом численности населения страны в течение последних нескольких лет.

По данным ЮНИСЕФ, Иордания в настоящее время является второй страной в мире с наибольшей нехваткой воды. Ожидается, что к концу столетия водоснабжение в королевстве на душу населения сократится вдвое. В целом на всем Ближнем Востоке ощущается засуха и нехватка водных ресурсов в той или иной степени.

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