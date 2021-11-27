Девелоперы ожидают продолжения роста цен на новостройки в 2022 году

Москва, 27 ноября. Рост цен на новостройки в 2022 году может продолжиться в России, считают опрошенные ТАСС девелоперы. По их прогнозу, стоимость жилья на первичном рынке увеличится на 10-15%.

Директор по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгения Старкова отметила, что в следующем году динамика роста цен на новостройки замедлится, однако снижения ждать не стоит. Она связывает это с повышением себестоимости жилья и банковского финансирования.

Как указала коммерческий директор девелоперской группы компаний «А101» Анна Боим, при сохранении текущих тенденций в ближайшие месяцы средняя стоимость квадратного метра в новостройках будет колебаться в пределах 1-2%. Если же расходы застройщиков продолжат расти, а темп выдачи разрешений на строительство сохранится, то цены могут расти еще быстрее, считает эксперт.

Аналитики ранее предупредили о возникновении новой волны спроса на жилье в России. По их мнению, это может произойти из-за ослабления курса рубля на валютном рынке.