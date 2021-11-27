«Чтец мыслей» Мессинг предрек России расширение границ без военных действий в 2022 году

Москва, 27 ноября. Предсказание известного в Советском Союзе артиста Вольфа Мессинга о том, с чем столкнется Российская Федерация в 2022 году, взбудоражило жителей страны.

В юности Мессинг выступал вместе с бродячими артистами в номерах, где требуется ловкость рук. Позднее иллюзионист освоил своего рода «чтение мыслей». По данным средств массовой информации, в свое время Мессинг назвал точную дату, когда закончится Великая Отечественная война. Также он знал заранее, во сколько ему суждено умереть.

Однако пророк видел события не только своих дней, но и далекого будущего. По его словам, в 2022 году человечество столкнется с трудностями из-за пандемии коронавируса и политической ситуации на международной арене. Тем не менее обстановка стабилизируется к началу 2023-го, подчеркнул Мессинг.

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Иллюзионист также предрек, с чем столкнется Россия в 2022 году. Государство ждет расширение границ, которое будет достигнуто без военных столкновений. Те, кто пытаются разгадать пророчества «чтеца мыслей», считают, что, возможно, он предсказал таким образом интеграцию российской и белорусской сторон.

Ранее сообщалось, что ученые расшифровали предсказание легендарного французского астролога Нострадамуса на 2022 год. Некоторые пункты удивили читателей болгарского издания «Факти».