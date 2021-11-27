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Японская Subaru выпустила новое поколение спортседана WRX S4

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 10:42
Экономика
Японская Subaru выпустила новое поколение спортседана WRX S4
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Токио, 27 ноября. Автомобилестроительный концерн разработал спортивную модификацию модели WRX для внутреннего рынка Японии.

Дилеры Subaru в Японии начали принимать заявки на версию WRX S4. Соответствующий заказ стал доступен в четверг, 25 ноября. Модель WRX была представлена на глобальном рынке в сентябре текущего года, а S4 является ее улучшенным и ускоренным исполнением. Транспортное средство основывается на архитектуре Subaru Global Platform, которая также используется при создании универсала Levorg.

Спортивный WRX S4 оборудуется силовым агрегатом FA24 на 2,4 литра. Мощность мотора достигает 275 л.с. при 375 Нм крутящего момента. Приблизительный расход топлива седана составляет 9,3 литра на сотню километров.

Известно, что на территории Японии транспортное средство предложат только с измененным вариатором, хотя вариация WRX доступна покупателям вне страны с МКПП. Местные автолюбители заплатят за гоночный мод 4,004 млн иен (порядка 2,59 млн рублей по актуальному курсу). Предполагается, что каждый месяц будет продаваться примерно по 500 моделей.

Инженеры автоконцерна вместе с коллегами из корпорации Toyota в середине ноября презентовали свой первый электрифицированный кроссовер, который получил название Solterra.

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