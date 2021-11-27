Доброта, строгость и терпение оказались для россиян главными качествами хорошей мамы

Москва, 27 ноября. Жители России назвали доброту, строгость и терпение главными качествами хорошей матери. Опрос среди россиян провела компания «СберСтрахование жизни».

Согласно исследованию, большинство опрошенных — 67% — уверены, что мама обязательно должна быть доброй. При этом за данное качество чаще всего голосовали в Ростове-на-Дону, Казани, Саратове и Хабаровске, передает РИА Новости.

Каждый десятый респондент считает важным качеством для матери терпение, а 7,9% — строгость. Некоторые граждане посчитали, что родитель должен дать ребенку качественное образование и обеспечить его крепким здоровьем.

«Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей», — отметили в компании.

Ранее россиянам рассказали о типах мам, которые обычно раздражают всех в родительских чатах. В список вошли мама-активист, мама-скептик и мама-тормоз.