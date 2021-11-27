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Российский ФБР изучает дело подростка, убитого полицией Канады

Весь мир
Российский ФБР изучает дело подростка, убитого полицией Канады
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Лак-Бром, 27 ноября. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии российского предпринимателя Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 17-летнего Райли Фэйрхолм из Лак-Бром, Канада, который был убит полицейскими. Правозащитники объявили об этом в официальном Telegram-канале ФБР.

Фэйрхолм погиб 25 июля 2018 года. Подростка, вооруженного пневматическим пистолетом, заметили местные жители и вызвали полицейских. Далее со слов правоохранителей они нашли Фэйрхолма и попросили его бросить оружие, он отказался, после чего один из офицеров выстрелил — рана оказалась смертельной.

Семья подростка рассказала, что в тот день он был в подавленном состоянии и угрожал покончить с собой и ему была необходима специализированная помощь. Родственники Фэйрхолма также отметили, что после его смерти им не позволили увидеть его тело. Только через несколько месяцев они узнали, что он был застрелен в голову.

В октябре 2019 года Управление уголовного преследования Квебека (DPCP) провело расследование и пришло к выводу, что сотрудники, причастные к инциденту, следовали закону и что никаких обвинений предъявлено не будет. Поскольку Фэйрхольм отказался бросить оружие, DPCP заявило, что он «мог выстрелить в любой момент».

В июле 2021 года мать погибшего канадца подала иск против полиции Квебека и офицера, застрелившего ее сына. Она потребовала возмещения ущерба в размере 700 тыс. долларов.

«Полицейский, открывший огонь, применил чрезмерную силу к 17-летнему подростку, попавшему в беду. Офицер мог бы применить не смертельные способы, чтобы осуществить его арест, и, прежде всего, оказать ему необходимую помощь», — говорится в иске.

Правозащитники из ФБР обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру юстиции Дэвиду Ламетти и премьер-министру Джастину Трюдо. Фонд считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Фэйрхолма.

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