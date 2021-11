Российский ФБР изучает дело подростка, убитого полицией Канады

Лак-Бром, 27 ноября. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии российского предпринимателя Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 17-летнего Райли Фэйрхолм из Лак-Бром, Канада, который был убит полицейскими. Правозащитники объявили об этом в официальном Telegram-канале ФБР.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Riley Fairholm.https://t.co/O5DDDWvOFe