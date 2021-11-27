Разногласия Армении и Азербайджана решаются в Сочи и Брюсселе

На прошедшей неделе обстановка на границе Армении и Азербайджана отошла на второй план после того, как официальные ведомства подтвердили сразу две встречи в течение месяца между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. И если диалог в Сочи оставил впечатление, что конкретные решения уже близки, то саммит в Брюсселе покажет, хочет и способна ли Европа решить закавказскую проблему.

Оперативная обстановка

Ситуация на границе Армении и Азербайджана несколько стабилизировалась. Однако есть важная особенность, которую стоит учитывать. На некоторые позиции ВС Азербайджана до сих пор можно попасть только через армянские посты — впрочем, как и наоборот. Как сообщает Telegram-канал «Миротворец», автор которого является военнослужащим ВС Армении, между сторонами существует договоренность не препятствовать тыловому обеспечению данных позиций, а любая техника подлежит досмотру.

Армянские войска дважды усиливали бдительность — 22 ноября после сообщений о выстрелах в районе села Норабак, где получил смертельное ранение солдат-срочник ВС Армении, а также 25 ноября — накануне встречи лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи.

Федеральное агентство новостей /

В рядах армянских вооруженных сил эхом отдаются события 16 ноября.

Следственный комитет республики 25 ноября задержал исполняющего обязанности командира батальона, подразделение которого участвовало в боестолкновении. Майор по приказу командующего армейским корпусом и командира военной части должен был со своим подразделением перейти к обороне, но организовать сопротивление не смог и вместе с семью военнослужащими сбежал с позиции. В результате 11 человек попали в плен, тела двоих 17 и 19 ноября были переданы армянской стороне, а пост перешел под контроль ВС Азербайджана.

Еще двоих пленных, раненного в боях военного и заблудившегося местного жителя, Азербайджан передал армянской стороне 26 ноября.

Федеральное агентство новостей /

На пути в Сочи

Очередное обострение стало катализатором политических процессов.

19 ноября появилось сообщение о назначенной на 15 декабря встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе в ходе ежегодного саммита «Восточное партнерство». А еще через два дня была официально подтверждена встреча в Сочи на 26 ноября.

Как бы между делом Ереван обмолвился, что проинформировал Москву о готовности урегулировать отношения с Турцией без предусловий. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян заявил:

«Армения всегда была готова к урегулированию отношений с Турцией без предусловий, это отражено и в программе правительства. Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать в этом».

Премьер-министр Армении подтвердил заинтересованность Еревана в улучшении армяно-турецких связей, отметив, «что сейчас выпала историческая возможность наладить отношения с Анкарой, однако у Еревана не может не быть опасений, что Турция остается идеологическим врагом».

Достаточно широко Никол Пашинян осветил проблематику отношений с Азербайджаном в ходе онлайн-конференции для СМИ и НПО.

primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

К наиболее значимым тезисам стоит отнести:

создана оперативная связь между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов на границе. По всей видимости, сыграло свою роль назначение главой МО Армении человека из ближнего круга Пашиняна;

по неподтвержденным данным, попавших в плен военнослужащих после боев в Сюнике больше, чем известно официально, а именно 32 человека. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе стороны могут обсудить вопросы возвращения задержанных армянских военных;

заявление Баку о Зангезурском коридоре означает, что «у Азербайджана есть территориальные амбиции в отношении Армении»;

«Ереван решает, где будет проходить дорога, связывающая основную часть Азербайджана с Нахичеванью»;

«Баку намеренно обвиняет Ереван в неисполнении договоренностей, чтобы не позволить реализовать их, у него в этой теме есть помощники среди внутриармянских сил»;

«карабахский вопрос или разблокировка региональных коммуникаций не должны решаться и обсуждаться в рамках нового формата «3+3»;

«Ереван не должен быть первым, кто признает независимость Нагорного Карабаха. Это вопрос международной повестки, необходимо его продвигать, чтобы это стало общепризнанной темой».

Митинги

Как только появился намек на некие соглашения между правительствами Армении и Азербайджана о демаркации и делимитации границы, оппозиция вновь активизировала протестную активность. Член блока «Армения» Нарек Манташян был убежден, что в преддверии встречи Алиева и Пашиняна по оперативной связи «решился вопрос, который интересовал Азербайджан». Якобы речь шла о подписании худшего для Армении документа, в котором речь будет идти о Зангезурском коридоре. Как стало ясно после встречи в Сочи, пока эта версия подтверждения не получила.

В то же время слухи послужили поводом для оппозиционно настроенных политических организаций провести серию митингов с 22 ноября, ведущую роль в которых сыграло национально-консервативное «Движение 5165» (высота горы Арарат).

Как сказала общественный деятель, основатель политического движения "5165" Карин Тоноян, потерявшая сына в 44-дневной войне, сейчас Армения фактически не имеет независимости.https://t.co/o0PKr0Uw7N pic.twitter.com/tKWIOMgzS8 — Novosti-Armenia (@armnews) September 21, 2021

Политическая сила потребовала от премьера:

не допустить демаркации и делимитации, которая может быть проведена в обход интересов армянского народа;

не допустить предоставления какого-либо коридора Азербайджану через территорию Армении;

заставить власть полноценно оснастить передовую.

В этих условиях прошла подготовка к переговорам в Сочи, а 25 ноября парламент Армении провел закрытые слушания по вопросу демаркации и делимитации государственной границы, которые инициировал оппозиционный блок «Айастан».

Итоги трехсторонней встречи

Встреча в Сочи была анонсирована позже, чем диалог в Брюсселе, чем создавалось впечатление ее второстепенной важности. Тем не менее ключевые вопросы все-таки обсуждались в России и, по всей видимости, получили статус предварительных решений.

primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Основное — «вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон».

Напрашивается вывод, что начало процесса определения границ уже близко. Об этом можно судить, в частности, по множеству визитов вице-премьер-министра РФ Алексея Оверчука в Баку и Ереван. Москва попытается заставить стороны работать в двухстороннем формате и будет принимать участие в диалоге только на уровне консультаций, однако по факту работу «третейским судьей» никто не отменял.

Второе — разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, что также находится в ведении трехсторонней комиссии в формате вице-премьеров. Пашинян отметил:

«По вопросу открытия всех транспортных и экономический коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас общие представления, как эти коммуникации будут работать».

Путин: по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном подписано совместное заявление.???? pic.twitter.com/ZvDDUD9R5X — Alexander (@avaza1972) November 26, 2021

Таким образом, сделав шаг назад в ходе обострения на границе, Армения и Азербайджан сделают два шага вперед, если реализуют положения из «сочинского заявления». До сих пор армянская дипломатия придерживалась тактики затягивания переговоров, в особенности с упором на формат Минской группы ОБСЕ, однако сейчас, по всей видимости, будет вынуждена пойти на конкретные шаги.

Что ожидать от встречи в Брюсселе?

Идея встречи глав Армении и Азербайджана в Европе безусловно имеет французское происхождение. Председатель Европейского совета Шарль Мишель является сторонником Эммануэля Макрона, а значит, будет продвигаться выгодный Парижу вариант с широким давлением на азербайджанскую дипломатию.

Пашинян и Алиев согласились встретиться в Брюсселе 15 декабряhttps://t.co/BF9d8Ve6yG pic.twitter.com/Ae4HBNGeNF — Novosti-Armenia (@armnews) November 20, 2021

Вопрос транспортных коммуникаций для Европы также весьма важен, так как Европейский банк реконструкции и развития активно инвестирует в инфраструктурные проекты Армении, в особенности строительство южного участка дороги «Север-Юг» с прицелом на транспортный коридор «Персидский залив — Черное море».

Телефонный разговор с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем: миграционный кризис у границ Белоруссии, внутриукраинский конфликт https://t.co/fziBX6IQq1 — Президент России (@KremlinRussia) November 24, 2021

Президент России Владимир Путин 24 ноября в ходе телефонного разговора рассказал председателю Европейского совета о действиях Москвы в отношении Нагорного Карабаха. Таким образом, вероятно, позиция РФ и Европы в отношении армяно-азербайджанского трека 15 декабря будет скоординированной, а Брюссель сделает ставку на решение гуманитарных вопросов, в первую очередь — обмен пленными.

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