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ФАН вспомнил лучшие роли актера Владимира Машкова

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 12:22
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Шоу-бизнес
ФАН вспомнил лучшие роли актера Владимира Машкова
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

27 ноября советскому и российскому актеру и режиссеру театра и кино, сценаристу, кинопродюсеру и общественному деятелю Владимиру Машкову исполнилось 58 лет. Появившись на свет в семье актеров, он почти все детство провел за кулисами кукольного театра, причем в старших классах сам водил кукол в некоторых эпизодах.

И пусть Машков поступил сначала на факультет биологии и тут же бросил, а театральное училище окончил только с третьего раза, зато в 24 года у него уже была главная роль в легендарном спектакле Олега Табакова «Матросская тишина». А в 26 лет Машков сам поставил пьесу «Звездный час по местному времени». В 35 лет актера номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Вор». После чего Машкова настиг не только статус секс-символа, но и пришла бешенная популярность как в России, так и за рубежом. С 2018 года Владимир Львович руководит Московским театром Олега Табакова.

По случаю дня рождения одного из самых талантливых и сексуальных актеров современности ФАН решил вспомнить его самые яркие роли.

«Вор», 1997 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из фильма «Вор» /

В этой картине у Машкова главная роль — искреннего и обаятельного вора с широкой душой Толяна. После выхода фильма на экраны в актера влюбились почти все женщины страны.

«Статский советник», 2005 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из фильма «Статский советник» /

Машков сыграл лихого налетчика Козыря — дерзкого, хитрого и удачливого. Ни одна спецоперация по изъятию денег и драгоценностей у народа не проваливается, когда за дело берется он.

«Охота на пиранью», 2006 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из фильма «Охота на пиранью» /

Машков отлично справился с ролью инструктора спецподразделения «Пиранья» Кирилла Мазура. Герой Машкова отправляется в тайгу, чтобы ликвидировать остатки затопленной лаборатории и дезактивировать запасы опасного вещества под названием «Радость жизни».

«Ликвидация», 2007 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из сериала «Ликвидация» /

В этом культовом фильме благодаря актеру вся страна переживала за Давида Марковича Гоцмана — начальника одесского угрозыска, который пытался навести порядок в послевоенном городе, страдающем из-за наплыва бандитов разного калибра.

«Край», 2010 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из фильма «Край» /

У Владимира Машкова роль Игната — танкиста-фронтовика и машиниста поезда, который мечтает вернуться к работе на железной дороге, но ему не доверяют локомотив, поэтому Игнат отправляется в тайгу, где, по слухам, находится брошенный паровоз.

«Экипаж», 2016 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из фильма «Экипаж» /

Благодаря таланту Машкова зрители по-новому взглянули на Леонида Саввича Зинченко — сурового и принципиального командира самолета, который пытается спасти людей с острова, где началось извержение вулкана.

«Движение вверх», 2017 год

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Кадр из фильма «Движение вверх» /

И в этом фильме у Машкова непростая роль. Актер вдохнул жизнь на экране в образ Владимира Гаранжина, тренера сборной СССР по баскетболу, которая в 1972 году в Мюнхене обыграла сборную США — безусловного лидера в этом виде спорта.

ФАН вспоминает лучшие роли актера Владимира Машкова
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Сейчас 58-летний артист продолжает оставаться чуть ли не самым обсуждаемым и успешным актером в стране. Он успевает сниматься, руководить «Табакеркой» и заниматься общественно-социальной работой. Несмотря на публичную профессию, Машков мастерски скрывает личную жизнь. О его многочисленных романах ходят легенды. В настоящее время актер состоит уже в четвертом браке. Нынешняя супруга артиста — Оксана Шелест. Тем не менее на публике секс-символ отечественного кинематографа почти всегда появляется в одиночестве.

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Все новости / Шоу-бизнес / ФАН вспомнил лучшие роли актера Владимира Машкова
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