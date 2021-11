Британские журналисты сообщили, почему фото Кейт Миддлтон нельзя публиковать в таблоидах

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон была популярной персоной еще до своего замужества. Папарацци атаковали ее после того, как узнали о ее романе с внуком королевы. В 2007 году она не выдержала настойчивости репортеров и вышла из себя, налетев на толпу папарацци. После этого фотографии с ней выкладывать стало запрещено, пишет Marie Claire.

Королевские эксперты уверены, что Кейт и Уильям начали встречаться еще в 2003 году, когда были студентами шотландского университета Сент-Эндрюс. Во время пребывания в учебном заведения принц мог чувствовать себя относительно свободно. Виндзорам удалось договориться с британской прессой, чтобы репортеры не доставали Уильяма, дав ему доучиться.

Именно благодаря этому влюбленным удалось скрыть свой роман. Они снимали квартиру вместе с другими студентами, и многие думали, что они просто друзья.

Но после того, как в 2005 году Кейт и Уильям выпустились из университета, в их отношениях наступил кризис. Пара переехала в Лондон, и за ними активно начали следить папарацци. Фотографы не унимались и часто поджидали Кэтрин возле дома, в магазине и везде, где только можно. Она не могла спокойно отправиться на работу и обратно, и в итоге, не выдержав такого психического прессинга, Кейт попросила защиты у своего любимого.

Девушки принцев тоже могут получить ту же защиту и неприкосновенность, что и королевские особы. В результате Уильям настоял на этом.

Но Кэтрин все равно пришлось окунуться в так называемый гнет королевских особ. Отметив в январе 2007 года свое 25-летие, она увидела у дверей своего дома толпу папарацци. Она описала это событие в своей книге «Кейт Миддлтон: от простого человека до герцогини Кембриджской» от третьего лица.

«К утру ее дня рождения, 9 января 2007 года, сотни фотографов окружили ее двери, надеясь получить фотографию перед праздником. Кейт вышла из своей квартиры и направилась к своей машине, чтобы поехать на работу, после чего она была оккупирована прессой», — гласит запись в ее мемуарах.

Журналистка Вики Уорд сообщала, что вышеописанный случай стал первым и единственным, когда Кейт вышла из себя, ведь ее привычная для сотен поклонников улыбка вдруг сменилась плотно сомкнутыми губами, а глаза налились яростью.

В то же время компания News International, которой принадлежали таблоиды The Sun и News Of The World, твердо решила больше не беспокоить герцогиню и ввела запрет на размещение ее фотографий.

«Мы ввели запрет на публикацию во всех изданиях News International, которые печатают фотографии Кейт Миддлтон, сделанные папарацци», — сообщил тогда глава группы.

Спустя несколько лет, когда возлюбленная принца Уильяма стала герцогиней Кембриджской, папарацци снова открыли на нее охоту. Однажды они сумели сделать снимки Кэтрин без купальника, что, конечно же, очень сильно расстроило Виндзоров, но на репутации самой герцогини это никак не отразилось.

