Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей

Кемерово, 27 ноября. Родственники тех, кто погиб при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, получат по 250 тыс. рублей. Об этом заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Госпитализированным пострадавшим будет выплачено по 150 тыс. рублей. Те, кто находятся на амбулаторном лечении получат по 50 тыс. рублей от области и 25 тыс. рублей от района.

«Выплаты будут по погибшим 150 тысяч рублей от области и 100 тысяч рублей — от района, итого 250 тысяч рублей. По тем, кто находится в больнице, — 100 тысяч от области и 50 тысяч от района, итого 150 тысяч», — сказал Цивилев.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Белово случилась утром 25 ноября. Под землей началось задымление. Спасатели смогли эвакуировать большую часть находившихся там человек. Однако 51 работнику выбраться не удалось.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что взрыв на шахте «Листвяжная» мог произойти из-за резкого выброса метана, однако конкретную причину позже установят специалисты.