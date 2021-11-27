Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной

Москва, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ничего не может сделать ни с политической, ни с социальной частью своих обязанностей. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Украинский лидер в ходе недавнего пресс-марафона подчеркнул, что против него готовится государственный переворот. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что граждане хотят услышать о достижениях главы государства, а не о его разборках с олигархами.

«У меня такое впечатление, что Зеленский, понимая, что он ничего не может сделать ни с экономикой, ни с социалкой, ни с международкой. Вообще ничего. Он решил, что надо тогда назначать себе врага, бороться с ним до остекленения. Если на это перестанет клевать аудитория, того врага к черту в прорубь, забыли, найдем себе следующего», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он напомнил, что оппозиционера Виктора Медведчука уже никто не вспоминает. Теперь на очереди олигарх Ринат Ахметов.

Ранее стало известно, что экс-начальник Главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба намерен обратиться в суд после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о причинах его увольнения с должности.