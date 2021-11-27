Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 08:52
08:52
Политика
Политолог Ищенко сравнил «Саммит за демократию» со свадьбой
08:52
Политика
Премьер Японии Кисида допустил нанесение превентивных ударов по противнику
08:51
Политика
Политолог Ищенко о «Саммите за демократию»: страны ни о чем не договорятся
08:48
Общество
Автоэксперт Бревдо посоветовал проверить исправность аккумулятора перед холодами
08:45
Происшествия
Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей
08:42
Политика
Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной
08:41
Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
08:36
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
Все новости

Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург

Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
pixabay.com

Москва, 27 ноября. Самыми популярными направлениями у россиян осенью оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

Доля бронирования авиабилетов в Москву составила 30,5% от общего числа городов. Следом за Москвой идет Санкт-Петербург с долей бронирования 10,8%, а на третьем месте расположился Сочи с долей (6,1%). В десятке популярных направлений также оказались Махачкала, Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург и Казань. Об этом сообщает RT.

Из популярных зарубежных направлений российские туристы чаще всего выбирали Армению (18,2%) Узбекистан (16,7%) и Киргизию (14,4%). На поезде чаще всего россияне отправлялись в Москву, Петербург, Краснодар и Сочи.

Ранее президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов рассказал, как в этот курортный сезон отели Крыма справились с серьезным наплывом туристов, и прокомментировал кадровый дефицит, который наблюдается в туристической отрасли региона. В этот курортный сезон Крым принял огромное количество туристов. Более восьми миллионов человек отдохнули на полуострове, и это сказалось на работе крымских отелей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
москва петербург туризм
Комментировать