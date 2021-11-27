Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург

Москва, 27 ноября. Самыми популярными направлениями у россиян осенью оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

Доля бронирования авиабилетов в Москву составила 30,5% от общего числа городов. Следом за Москвой идет Санкт-Петербург с долей бронирования 10,8%, а на третьем месте расположился Сочи с долей (6,1%). В десятке популярных направлений также оказались Махачкала, Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург и Казань. Об этом сообщает RT.

Из популярных зарубежных направлений российские туристы чаще всего выбирали Армению (18,2%) Узбекистан (16,7%) и Киргизию (14,4%). На поезде чаще всего россияне отправлялись в Москву, Петербург, Краснодар и Сочи.

Ранее президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов рассказал, как в этот курортный сезон отели Крыма справились с серьезным наплывом туристов, и прокомментировал кадровый дефицит, который наблюдается в туристической отрасли региона. В этот курортный сезон Крым принял огромное количество туристов. Более восьми миллионов человек отдохнули на полуострове, и это сказалось на работе крымских отелей.