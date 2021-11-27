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Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 27 ноября. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне дал пресс-конференцию, которая длилась более пяти часов. Однако все испортила одна его неосторожная фраза.

О пресс-конференции Зеленского объявили очень поздно. На встрече присутствовал очень узкий круг журналистов, но слово дали самым неудобным собеседникам. В итоге из-за неосторожных высказываний в отношении Зеленского готовится множество исков. Проект украинского политика, некогда министра доходов и сборов страны Александра Клименко «Klymenko Time» обратил внимание на секундную реплику Зеленского, которая испортила все впечатление.

«Я не закрываю телеканалы, как это делают в некоторых странах», — сказал украинский лидер.

Авторы проекта заявили, что это «круче всего из последнего на пресс-марафоне». За последнее время Зеленский заблокировал каналы NewsOne, ZIK, 112 и «Перший незалежний».

Ранее экс-глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке госпереворота привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже. Бывший министр заявил, что пресс-конференция Зеленского нанесла урон имиджу Украины — из-за этого страна потеряла за два часа миллиарды долларов.

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