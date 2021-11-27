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Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
пресс-служба  /  ГУ МВД по Новосибирской области

Красноярск, 27 ноября. Водитель и пассажир Toyota Funcargo погибли при страшном ДТП в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Авария произошла вечером в пятницу, 26 ноября. По данным правоохранителей, 49-летний водитель автомобиля Toyota Funcargo при попытке повернуть во двор врезался в автобус «НЕФАЗ», двигавшийся во встречном направлении.

В результате ДТП, водитель и 23-летняя пассажирка иномарки погибли от полученных травм. Инцидент произошел на улице Киренского.

«В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее смертельная авария с «газелью» произошла в деревне Игрово Киясовскго района Удмуртии. В результате происшествия женщина 1983 года рождения, управлявшая иномаркой, скончалась на месте ДТП.

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