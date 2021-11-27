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Комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русской орфографии

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:35
Общество
Комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русской орфографии
uzao.mos.ru  /  Префектура ЮЗАО города Москвы

Москва, 27 ноября. Орфографическая комиссия РАН заключила, что в проекте новых правил русского языка от Минпросвещения «полностью отсутствует научный аппарат». В ведомстве пообещали прислушаться к мнению экспертов.

В орфографической комиссии обнаружили в проекте «механистические сокращения и необдуманные нововведения». В числе прочего, в документе предлагается вернуть в язык обязательную букву «ё», например, при написании слов дирижер и стажер, а также использовать твердый знак при указании географических названий вроде Кизилъюрта, информирует «Коммерсант».

«Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания», — указано в письме.

Члены Орфографической комиссии РАН разместили в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения РФ с просьбой «отозвать» проект. Под этим призывом оставили свои подписи 22 из 34 членов организации.

Недавно аналитики компании «Яндекс» совместно с лингвистами выявили изменения, которые произошли в русском языке за последние 100 лет. Для этого специалисты сравнили дневники прошлого столетия и современные блоги.

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