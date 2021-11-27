Политолог Гаспарян: между Ахметовым и Зеленским идет медийная война

Москва, 27 ноября. Между олигархом Ринатом Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским идет медийная война. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

В ходе пресс-марафона украинский лидер заявил, что бизнесмен и Кремль хотят организовать против него переворот. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил эту речь.

«Это не сегодня все произошло. Это минимум последние полторы недели идет такая, очень хорошая, вкусная, сочная по всем правилам медийная война. То есть, эти, на телеканале Ахметова, говорящие головы от Гордона и Шустера там до всех прочих, они целыми днями долбят Зеленского, а офис президента Зеленского пытается вяло огрызаться», — отметил политолог.

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Он добавил, что сторонники президента грозятся предоставить компромат на журналиста Дмитрия Гордона. По его мнению, подобные заявления звучат смешно. Он напомнил Зеленскому, что это не сериал «Слуга народа», где его персонаж плакал, и его стране нужен мужчина.

Ранее Гордон заявил, что Зеленский во время пресс-марафона в пятницу «постоянно врал» и ругался с корреспондентами. Он напомнил об обещании президента не баллотироваться на второй срок. По словам журналиста, после таких заявлений разговоров о возможном выдвижении порядочные люди вести не могут.