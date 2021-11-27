Политолог Гаспарян назвал Зеленского «жалким» и «ничтожным» после пресс-марафона

Москва, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский выглядел жалко и ничтожно в ходе своей пресс-конференции. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Украинский лидер провел беседу с журналистами в Киеве, в ходе которой сделал ряд громких заявлений. Эксперт в интервью для «Украина.ру» оценил выступление политика.

«Он жалок. Он может быть он даже ничтожен. Смотреть на это вот, на все... Я не знаю, какое психическое здоровье надо иметь или как надо любить Зеленского, то ли его ненавидеть и радоваться от того, что там происходило. Но это вообще абсолютный позор. Это позор его. Он абсолютно не был готов к пресс-конференции. Это позор технологов офиса президента Зеленского, которые не просчитали ситуацию», — отметил Гаспарян.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что журналист Юрий Бутусов размазал Зеленского по стене. После этого пресс-конференцию можно было заканчивать. По его мнению, президент нес бред и за ним должны были выйти врачи прямо в ходе беседы.

Ранее стало известно, что слова Зеленского о подготовке госпереворота привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже. Об этом заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.