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Россия и Китай назвали «Саммит за демократию» продуктом менталитета холодной войны

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:16
Политика
Россия и Китай назвали «Саммит за демократию» продуктом менталитета холодной войны
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рудаков

Вашингтон, 27 ноября. Организуемый США «Саммит за демократию» разжигает идеологическую конфронтацию и создает в мире «разделительные линии».

Послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган назвали мероприятие очевидным продуктом менталитета холодной войны. Об этом информирует издание The National Interest.

«Очевидный продукт менталитета холодной войны, разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые "разделительные линии"», — заявили послы.

Отмечается, что Москва и Пекин решительно отвергают этот шаг. Дипломаты отметили, что международные отношения должны основываться вокруг устава ООН, а не подменяться «основанным на правилах» порядком.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала США из-за циничного «Саммита за демократию». Готовящийся США «Саммит за демократию» станет очередным актом противостояния странам, которые продолжают отстаивать свою независимость от коллективного Запада, сказала она.

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