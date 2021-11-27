Россия и Китай назвали «Саммит за демократию» продуктом менталитета холодной войны

Вашингтон, 27 ноября. Организуемый США «Саммит за демократию» разжигает идеологическую конфронтацию и создает в мире «разделительные линии».

Послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган назвали мероприятие очевидным продуктом менталитета холодной войны. Об этом информирует издание The National Interest.

«Очевидный продукт менталитета холодной войны, разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые "разделительные линии"», — заявили послы.

Отмечается, что Москва и Пекин решительно отвергают этот шаг. Дипломаты отметили, что международные отношения должны основываться вокруг устава ООН, а не подменяться «основанным на правилах» порядком.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала США из-за циничного «Саммита за демократию». Готовящийся США «Саммит за демократию» станет очередным актом противостояния странам, которые продолжают отстаивать свою независимость от коллективного Запада, сказала она.