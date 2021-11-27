Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 08:51
08:48
Общество
Автоэксперт Бревдо посоветовал проверить исправность аккумулятора перед холодами
08:45
Происшествия
Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей
08:42
Политика
Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной
08:41
Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
08:36
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
08:35
Общество
Комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русской орфографии
08:34
Политика
Политолог Гаспарян: между Ахметовым и Зеленским идет медийная война
08:32
Общество
Нутрициолог Тихомирова посоветовала есть лук для стимуляции пищеварения
Все новости

Пользователи Facebook раскритиковали речь Резникова о скрытых целях России

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:16
Общество
Пользователи Facebook раскритиковали речь Резникова о скрытых целях России
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 27 ноября. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что цель российского «вторжения» не разбомбить страну, а поставить иную власть, которая была бы лояльна к Кремлю.

Речь главы минобороны не понравилась жителям Украины. Они поспешили высказать свое мнение через Facebook.

«По-любому у этого «стратега» заготовлен тревожный чемоданчик с паспортом какой-то благополучной страны или хлеб-соль», — отреагировал Vovan N.

Алексей Ч. считает, что в словах Резникова нет ничего удивительного. О смене власти мечтает любой украинец, и президент России Владимир Путин тут не причем.

«Чудак-человек. Если верить Штатам, Россия им на раз-два президентов избирает, не вставая с места. А тут предлагает тащиться куда-то, да еще по зиме… Вот была нужда», — смеется Вита К.

Елена Г. надеется, что так и произойдет. До сих пор на Украине никто так и не смог прогнать этих «бандерлогов».

«Уверена, что огромную часть населения Украины эта «пугательная» речь вдохновила и обнадежила!» — смеется Светлана Г.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что если Россия будет угрожать Киеву, то в НАТО готовы действовать на опережение. Речь политика не одобрили жители Украины. Они осудили его посредством соцсети Facebook.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи Facebook раскритиковали речь Резникова о скрытых целях России
украина власть вторжение резников
Комментировать