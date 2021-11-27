Пользователи Facebook раскритиковали речь Резникова о скрытых целях России

Киев, 27 ноября. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что цель российского «вторжения» не разбомбить страну, а поставить иную власть, которая была бы лояльна к Кремлю.

Речь главы минобороны не понравилась жителям Украины. Они поспешили высказать свое мнение через Facebook.

«По-любому у этого «стратега» заготовлен тревожный чемоданчик с паспортом какой-то благополучной страны или хлеб-соль», — отреагировал Vovan N.

Алексей Ч. считает, что в словах Резникова нет ничего удивительного. О смене власти мечтает любой украинец, и президент России Владимир Путин тут не причем.

«Чудак-человек. Если верить Штатам, Россия им на раз-два президентов избирает, не вставая с места. А тут предлагает тащиться куда-то, да еще по зиме… Вот была нужда», — смеется Вита К.

Елена Г. надеется, что так и произойдет. До сих пор на Украине никто так и не смог прогнать этих «бандерлогов».

«Уверена, что огромную часть населения Украины эта «пугательная» речь вдохновила и обнадежила!» — смеется Светлана Г.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что если Россия будет угрожать Киеву, то в НАТО готовы действовать на опережение. Речь политика не одобрили жители Украины. Они осудили его посредством соцсети Facebook.