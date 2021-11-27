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МАГАТЭ призвало участников AUKUS отчитаться о подробностях проекта

Политика
МАГАТЭ призвало участников AUKUS отчитаться о подробностях проекта
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Вена, 27 ноября. Британия, США и Австралия должны отчитаться о подробностях проекта в сфере безопасности AUKUS перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит вопрос передачи ядерных материалов в контексте AUKUS и гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом он заявил в рамках собрания организации в Вене.

«Я напомнил трем сторонам об их обязательствах отчитываться в рамках их соглашений о гарантиях и дополнительных протоколов, которые могут относиться к реализации их гарантий в соответствии с этим проектом. Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами для обсуждения влияния этого проекта на реализацию гарантий в соответствии с существующими правовыми инструментами сторон», — сказал Гросси.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе подталкивает Российскую Федерацию модернизировать и усиливать Тихоокеанский флот. Таким мнением поделился аналитик Марк Эпископос в статье американского журнала The National Interest.

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