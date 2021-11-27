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Инспектор по качеству продуктов Павлова посоветовала не брать мандарины с тонкой кожурой

Общество
Инспектор по качеству продуктов Павлова посоветовала не брать мандарины с тонкой кожурой
pixabay.com  /  PD

Москва, 27 ноября. Подступающий к порогу Новый год сложно представить без такого атрибута как мандарины. Специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова рассказала, как выбрать фрукты, которые лишь добавят праздничного настроения.

По словам специалиста, выбирать стоит чистые и упругие плоды. Внимательно стоит осмотреть мандарины на предмет отметин, зелени и плесени. Они могут свидетельствовать о заболевании фрукта. Желательно избегать и плоды с оторванной плодоножкой и тонкой кожурой, передает РИА Новости.

«В продаже нередко встречаются плоды с вырванной плодоножкой — веточкой. В таком случае стоит отказаться от покупки. В место прикрепления плодоножки с плодом могут попасть различные микроорганизмы — особенно это касается плодов с тонкой кожицей», — объяснила Павлова.

В хранении мандаринов тоже стоит соблюдать некоторые нюансы, предупредила эксперт. Не стоит класть их рядом с пахучими продуктами, так как кожура фрукта впитает весь запах. Температуру желательно поддерживать от трех до восьми градусов тепла. Холод, вопреки распространенному мнению, лишь испортит мандарины, заключила Павлова.

К Новому году повышение цен на фрукты не планируется. Руспродсоюз спрогнозировал сохранение стоимости в районе 60–129 рублей за килограмм мандаринов.

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фрукты качество выбор мандарины
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