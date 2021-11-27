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Суд рассмотрел дело о потасовке в салехардском супермаркете

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:40
Происшествия
Суд рассмотрел дело о потасовке в салехардском супермаркете
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Салехард, 27 ноября. Салехардский суд приступил к рассмотрению резонансного дела о конфликте между мужчиной и подростками в супермаркете, заявление подала мать одного из несовершеннолетних участников конфликта.

Инцидент произошел 26 сентября. Очевидцы отмечали, что потасовка началась после того, как подростки толкнули пожилую мать мужчины. Тот сумел задержать одного из нападавших. Он утверждает, что защищал свою семью. Но мать подростка подала заявление в городской суд.

«Я придерживаюсь все той же позиции: я невиновен в правонарушениях, в которых меня обвиняют. А именно в причинении телесных повреждений несовершеннолетним. Все прекрасно видели на видео, как побои наносились непосредственно мне, а не мной», — цитирует мужчину «Ямал-медиа».

Дело завели по административной статье. Но суд, выслушав все доводы сторон и ознакомившись с материалами, вернул его в полицию на доработку, отмечают в издании.

Ранее юная жительница Салехарда совершила вооруженное нападение на своего друга. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

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